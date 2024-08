Botafogo Judô segue somando bons resultados - (Foto; Divulgação)

Publicado 13/08/2024 09:00 | Atualizado 13/08/2024 10:28

O Botafogo Judô conquistou a 3ª etapa do Circuito Hajime, realizado pela Federação de Judô do Estado do Rio de Janeiro, no Parque Olímpico da Barra da Tijuca, no primeiro final de semana de agosto.



A equipe alvinegra entrou com cerca de 60 judocas da base para disputar a tradicionalíssima competição, que se caracteriza por ser um circuito de formação de novos talentos do judô do estado do Rio de Janeiro.