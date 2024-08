Impa Kasanganay derrotou Josh Silveira por decisão unânime dos jurados na luta principal - (Foto: Reprodução PFL)

Publicado 17/08/2024 11:00

Foi realizado nesta sexta-feira (16), em Hollywood, na Flórida (EUA), a sequência dos playoffs da temporada de 2024 da PFL MMA. O evento definiu os atletas que seguem na busca pelo prêmio de US$ 1 milhão (mais de R$ 5 milhões, na cotação atual), que é dado ao campeão de cada categoria. O card contou com as disputas nas divisão dos meio-pesados e dos leves.



Pela divisão até 93kg, Impa Kasanganay derrotou Josh Silveira por decisão unânime, após três rounds disputados e avançou para segunda final consecutiva na PFL. O norte-americano foi o campeão da temporada 2023, justamente vencendo Josh, também por unanimidade. O "Tshilobo" vai encarar na decisão Dovletdzhan Yagshimuradov, que derrotou Rob Wilkinson por pontos.

Já na divisão dos leves, Brent Primus, ex-campeão do Bellator, dominou Clay Collard para sair vencedor do confronto e avançar às finais da temporada 2024 da PFL. O norte-americano chegou a terceira vitória na organização e vai disputar o prêmio de US$ 1 milhão contra Gadzhi Rabadanov. O russo nocauteou Michael Dufort no segundo round e engatou o nono triunfo seguido na carreira.Única representante brasileira no card da PFL MMA nesta sexta-feira, Marília Moraisfoi finalizada porMichelle Montague na abertura no evento. A cearense sucumbiu ao jogo da rival e foi finalizada ainda no primeiro round com um mata-leão. Com o resultado, Marília sofreu sua segunda derrota na carreira em cinco lutas disputadas. Já Montague chegou a sexta vitória em seis apresentações como profissional.Impa Kasanganay derrotou Josh Silveira por decisão unânime dos juradosDovletdzhan Yagshimuradovderrotou Rob Wilkinson por decisão unânime dos juradosGadzhi Rabadanov derrotou Michael Dufort por nocaute no R2Brent Primus derrotou Clay Collard por decisão unânime dos juradosBiaggio Ali Walsh derrotou Brian Stapleton por nocaute técnico no R1Danny Sabatello e Lazaro Dayron empataramMads Burnell derrotou Elvin Espinoza por decisão unânime dos juradosThad Jean derrotou Chris Brown Decision por decisão unânime dos juradosJordan Oliver derrotou Braydon Akeo por decisão unânime dos juradosMichelle Montague finalizou Marilia Morais com um mata-leão no R1