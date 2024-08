Diego Silva (à direita) é um dos destaques do Circuito organizado por CBJJD e ISBJJA - (Foto: ISO)

Publicado 16/08/2024 13:00 | Atualizado 16/08/2024 19:49

Líder do Team Silva Project e um dos destaques do Circuito Nacional Mineirinho de Jiu-Jitsu, o faixa-preta Diego Silva segue em busca de fazer história nesta temporada após brilhar pela CBJJD / ISBJJA em 2023.



Atual campeão do ranking na sua classe, tendo disputado o Coimbra International Cup como premiação, realizado em maio, em Portugal, e vencido, Diego volta para o "Velho Continente" em outubro, quando vai lutar o Eurocup BJJ 2024.

Destaque no master 1, o faixa-preta está em contagem regressiva para o evento, mas antes, porém, irá participar do Brasileiro Master da CBJJD, que acontece em conjunto com o Rio Winter National Open, nos dias 24 e 25 de agosto, pela 11ª etapa do atual Circuito Nacional Mineirinho."Lutei todas as etapas da temporada até agora e estarei também no Brasileiro Master. Consegui vencer em todas na categoria, algumas no absoluto, estou liderando o ranking na minha classe para ganhar mais uma passagem internacional e vou com força total", disse Diego, que completou:"A expectativa para lutar o Eurocup este ano é a melhor possível, um evento fora do país, de grande estrutura. Sem falar na chance de representar o Brasil em um campeonato internacional, uma valorização muito importante por parte do Circuito Mineirinho".Em busca de mais uma passagem internacional para o ano que vem, Diego Silva irá lutar pela bandeira verde e amarela no Desafio Brasil x Portugal e, além disso, comandar três alunos no evento em Coimbra:"Fizemos um trabalho muito sólido como equipe no ano passado para conquistar essas passagens, disputamos quatro e faturamos todas. Este ano o trabalho continua, com nosso time brigando por três passagens e liderando todas no ranking, inclusive eu. Vamos por mais", encerrou.