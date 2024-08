Alex Poatan vai defender cinturão meio-pesado contra Khalil Rountree no UFC 307 - (Foto: Divulgação/UFC)

Alex Poatan vai defender cinturão meio-pesado contra Khalil Rountree no UFC 307 (Foto: Divulgação/UFC)

Publicado 16/08/2024 20:00 | Atualizado 16/08/2024 20:33

Atual campeão meio-pesado e uma das grandes estrelas do UFC na atualidade, Alex Poatan já tem data e adversário definidos para o seu retorno ao octógono. Nesta sexta-feira (16), Dana White, presidente da organização, anunciou que o brasileiro vai defender seu cinturão contra Khalil Rountree Jr. na luta principal do UFC 307, que será realizado no dia 5 de outubro, em Salt Lake City, Utah (EUA).



O mandatário também confirmou que o co-main event terá a campeã peso-galo feminino Raquel Pennington colocando seu título em disputa pela primeira vez. Sua adversária no card será a ex-campeã Julianna Peña. Outro combate da mesma categoria no card do UFC 307 será entre Ketlen Vieira e Kayla Harrison. A vencedora deve receber a oportunidade de ser a próxima desafiante ao cinturão dos 61kg.



Alex Poatan vai para sua terceira defesa de cinturão em 2024



Um campeão ativo. Assim pode ser resumido o reinado de Alex Poatan nos meio-pesados. Após conquistar o título da categoria em novembro do ano passado, o brasileiro fará no UFC 307 a sua terceira defesa de cinturão, todas em 2024. Em abril, no UFC 300, Alex deu um verdadeiro show e nocauteou o ex-campeão Jamahal Hill ainda no primeiro round. Já no final de junho, na luta principal do UFC 303, Poatan voltou a brilhar e, em revanche, nocauteou Jiri Prochazka.



Por outro lado, Khalil Rountree Jr. (13v-5d-1NC) superou os concorrentes Magomed Ankalaev e Jan Blachowicz, e foi escolhido como próximo adversário de Poatan. Oitavo colocado no ranking meio-pesado do UFC, o americano vem embalado por cinco vitórias consecutivas na organização, a última delas em dezembro do ano passado, quando nocauteou Anthony Smith no terceiro round.