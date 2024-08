Israel Adesanya e Dricus Du Plessis se enfrentam na luta principal do UFC 305 - (Foto: Reprodução)

Publicado 17/08/2024 18:00

A cidade de Perth, na Austrália, recebe neste sábado (17) o UFC 305. Com uma grande carga de rivalidade, a luta principal do card terá a disputa de cinturão peso-médio, onde o sul-africano Dricus Du Plessis defenderá seu título pela primeira vez. Seu adversário será o ex-campeão da categoria, Israel Adesanya, que tentará recuperar o título quase um ano após perdê-lo.



O UFC 305 contará, ao todo, com cinco brasileiros em ação. No card principal, pela divisão dos meio-médios, Carlos Prates enfrenta o chinês Li Jingliang. Já no card preliminar, Valter Walker, Ricardo Carcacinha, Luana Santos e Herbert Burns enfrentam Junior Tafa, Josh Culibao, Casey O'Neill e Jack Jenkins, respectivamente.

Após conquistar o cinturão peso-médio em janeiro deste ano, ao vencer Sean Strickland no UFC 297, Dricus Du Plessis (21v-2d) chega ao UFC 305 pronto para defendê-lo pela primeira vez. Aos 30 anos, o sul-africano não perde uma luta desde 2018 e vem embalado por uma ótima sequência de nove vitórias consecutivas, sendo sete delas pelo Ultimate.Cinco anos mais velho, Israel Adesanya (24v-3d) terá a chance de conquistar o cinturão peso-médio do UFC pela terceira vez, feito que só foi atingido por Randy Couture, campeão em três oportunidades no peso-pesado. Fazendo a sua 12ª luta consecutiva pelo cinturão no Ultimate, o nigeriano quer retornar em grande estilo. Isso porque, em sua última luta, em setembro do ano passado, Adesanya foi derrotado por Sean Strickland e perdeu o título dos médios.Contratado após se destacar no Dana White’s Contender Series, Carlos Prates (19v-6d) vem impressionando na organização após conquistar duas vitórias seguidas por nocaute, sobre Trevin Giles e Charles Radtke, em suas primeiras aparições na organização. No UFC 305, o lutador paulista medirá forças com o chinês Li Jingliang (19v-8d) sonhando com o terceiro triunfo consecutivo e vislumbrando uma vaga no Top 15 dos meio-médios.Após ser derrotado por Lukasz Brzeski em sua estreia no Ultimate, no último mês de abril, Valter Walker (11v-1d) retorna à franquia buscando seu primeiro triunfo na organização. Para isso, o atleta nascido no Rio de Janeiro precisará passar pelo experiente Junior Tafa (5v-2d) no card preliminar do UFC 305.O peso-pena Ricardo Carcacinha (16v-6d) sobe ao octógono montado em Perth buscando sua reabilitação na organização após duas derrotas consecutivas, para Julian Erosa e Charles Jordain. Para retomar o caminho das vitórias, o lutador conta com o seu Jiu-Jitsu de alto nível, que já lhe garantiu sete triunfos, para superar o australiano Josh Culibao (11v-3d-1e) no UFC 305.Contratada pelo Ultimate em 2023, Luana Santos (8v-1d) chega ao UFC 305 com o retrospecto de três vitórias consecutivas, duas delas pela via rápida, e já mirando o Top 15 da divisão peso-mosca. A atleta oriunda do Judô desembarca na Austrália para o maior desafio de sua carreira, diante da veterana Casey O’Neill (9v-2d), confiante em manter sua invencibilidade na organização.Um dos destaques brasileiros no UFC 305, Herbert Burns (11v-5d) sobe ao octógono disposto a retomar a boa sequência de resultados que alcançou em sua chegada à organização, em 2020. Para isso, o peso-pena precisa passar pelo australiano Jack Jenkins (12v-3d) neste sábado (17).Peso-médio: Dricus Du Plessis x Israel AdesanyaPeso-mosca: Kai Kara France x Steve ErcegPeso-leve: Mateusz Gamrot x Dan HookerPeso-pesado: Tai Tuivasa x Jairzinho RozenstruikPeso meio-médio: Li Jingliang x Carlos PratesPeso-pesado: Junior Tafa x Valter WalkerPeso-pena: Josh Culibao x Ricardo CarcacinhaPeso-mosca: Casey O'Neill x Luana SantosPeso-pena: Jack Jenkins x Herbert BurnsPeso-leve: Tom Nolan x Alex ReyesPeso meio-médio: Song Kenan x Ricky GlennPeso-mosca: Stewart Nicoll x Jesus Aguilar