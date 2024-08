Duda e Ana Patrícia, emocionadas, durante a execução do hino brasileiro - Carl de Souza / AFP

Publicado 18/08/2024 15:42

Rio - Medalhista de ouro no vôlei de praia nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, Duda Lisboa foi recebida com muita festa em Aracaju, capital do Sergipe. A atleta, de 26 anos, se tornou campeã olímpica ao lado de Ana Patrícia após a vitória sobre a dupla canadense Brandie Wilkerson e Melissa Paredes na decisão.

Duda desembarcou em Aracaju neste último sábado (17) e desfilou pelas ruas da capital sergipana no carro do Corpo de Bombeiros. A medalhista olímpica percorreu pela Avenida Júlio César Leite, Avenida Monteiro Lobato, Avenida Antônio Alves, Avenida Rotary, Avenida Santos Dumont e Farol da Coroa do Meio.

A festa com a medalhista olímpica continuou neste domingo (18). Ela desfilou em carro aberto em um novo trajeto, que iniciou na Universidade Federal de Sergipe, percorrendo as ruas do Rosa Elze, do Eduardo Gomes e encerrando na Praça São Francisco.

Recepção merecidíssima!



Duda Lisboa chegando em sua cidade natal após conquistar a medalha de ouro em #Paris2024



É muito orgulho, Duda!



@ michellmoura_ #TimeBrasil pic.twitter.com/QIG3gYAH1M — Time Brasil (@timebrasil) August 17, 2024

Duda e Ana Patrícia jogaram juntas nos Jogos Olímpicos da Juventude de Nanquim 2004, onde também conquistaram a medalha de ouro. Porém, elas se separaram na sequência da carreira. Em Tóquio 2021, não conquistaram medalha, e se reencontraram após quase 20 anos para a Olimpíada de Paris.

Na decisão, Duda e Ana Patrícia venceram a dupla canadense em uma partida muito disputada. O Brasil saiu na frente num primeiro set muito disputado com parcial de 26 a 24. Já no segundo set, as canadenses sobraram e venceram por 21 a 12. No terceiro set, a dupla brasileira cresceu e venceu por 15 a 10.