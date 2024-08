Rodrygo vive grande fase no Real Madrid - AFP

Publicado 17/08/2024 19:50

Rio - A vitória do Real Madrid sobre o Atalanta por 2 a 0, na final da Supercopa da Europa, segue repercutindo na imprensa espanhola. A atuação de Rodrygo, de 23 anos, e as declarações de Carlo Ancelotti sobre o brasileiro fizeram com que o jornal "Marca" exibisse uma imagem do jogador da Seleção na capa com os dizeres: "Ancelotti mima Rodrygo".

A atuação do camisa 11 teria surpreendido a comissão técnica do Real Madrid. Ancelotti afirmou que o brasileiro foi o melhor em campo e a avaliação foi que Rodrygo mostrou personalidade ao assumir a função de cobrar as bolas paradas do Real, após a saída de Toni Kroos. Além disso, a inteligência do atacante em campo chamou a atenção.



Vale lembrar que na temporada passada, quando o nome de Mbappé foi colocado como reforço do Real Madrid, uma declaração de Rodrygo sobre o seu futuro no clube espanhol gerou polêmica. Ele afirmou que "tudo poderia acontecer", quando questionado sobre o futuro. Após especularem sua saída, o brasileiro afirmou que estava feliz e que ia seguir na capital espanhola.



Atual campeão europeu e espanhol, o Real Madrid faz sua estreia na La Liga, neste domingo. A equipe comandada por Ancelotti irá encarar o Mallorca, fora de casa, às 16h30 (de Brasília).