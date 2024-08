Arsenal derrotou o Wolverhampton por 2 a 0 - AFP

Publicado 17/08/2024 13:29 | Atualizado 17/08/2024 13:31

Inglaterra - Vice-campeão da edição passada do Campeonato Inglês, o Arsenal abriu a temporada 2024/25 com vitória sobre o Wolverhampton com facilidade, por 2 a 0, neste sábado, no Emirates Stadium, pela primeira rodada. Os gols da partida foram marcados por Saka e Havertz, um em cada tempo.

O Arsenal foi mais um a confirmar o favorito na rodada inicial, que teve também os triunfos de Manchester United e Liverpool sobre, respectivamente, Fulham (1 a 0) e Ipswich (2 a 0). A principal surpresa até agora foi o Brighton, que visitou o Everton e venceu por 3 a 0.

O time da casa foi bem superior ao adversário no primeiro tempo e foi responsável pelas principais oportunidades de gol. Depois de tanto insistir, o Arsenal abriu o placar aos 25 minutos. Saka colocou a bola na cabeça de Havertz, que testou com precisão para inaugurar o marcador.

Após o gol, o Wolverhampton esboçou uma reação, mas Raya fez uma defesa incrível na cabeçada de Larsen. Saka e o brasileiro Martinelli ainda tentaram ampliar, mas sem sucesso. O Arsenal, no entanto, conseguiu levar a vantagem mínima para o intervalo.



O jogo foi ainda mais eletrizante no segundo tempo, com boas chances de ambos os lados. O Arsenal se mostrou mais preciso e fez 2 a 0 aos 27. Saka recebeu na direita, foi para a jogada individual, ajeitou para o pé esquerdo e marcou um bonito gol.



No fim, Gabriel Jesus entrou em uma tentativa de dar ainda mais ofensividade ao Arsenal, mas foi o Wolverhampton que cresceu no fim. Em mais um erro defensivo do time da casa, Podence ficou com a bola e exigiu grande defesa de Raya.



Ainda neste sábado, com gol do brasileiro Joelinton, o Newcastle superou a inferioridade numérica - Schan foi expulso aos 28 minutos do primeiro tempo - para derrotar o Southampton por 1 a 0. Já o Brighton visitou o Everton e venceu por 3 a 0.



No outro jogo da rodada, Nottingham Forest e Bournemouth ficaram no empate por 1 a 1. O lado negativo da partida foi a grave lesão do volante Danilo, ex-Palmeiras, que deixou o campo chorando.