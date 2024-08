Todos os jogos do Campeonato Brasileiro terão um minuto de silêncio em homenagem a Silvio Santos - Reprodução

Todos os jogos do Campeonato Brasileiro terão um minuto de silêncio em homenagem a Silvio SantosReprodução

Publicado 17/08/2024 11:59 | Atualizado 17/08/2024 12:41

Rio - Um dos maiores comunicadores da história da televisão brasileira, Silvio Santos faleceu na madrugada deste sábado (17), em São Paulo . No início da manhã, Botafogo, Fluminense, Flamengo e Vasco manifestaram pesar pela morte do apresentador e fundador do SBT nas redes sociais.