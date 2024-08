Salah é um dos principais jogadores do Liverpool - Henry Nicholls / AFP

Publicado 17/08/2024 11:01

Inglaterra - Vivendo uma nova realidade após a saída do técnico Jürgen Klopp e a chegada de Arne Slot, o Liverpool estreou no Campeonato Inglês com vitória sobre o modesto Ipswich por 2 a 0, neste sábado (17), no Portman Road. O que não mudou foi o faro de gol de Salah. O egípcio foi um dos destaques da partida e fechou a vitória dos visitantes. Diogo Jota havia inaugurado o marcador.

O duelo contou com a presença do cantor Ed Sheeran nas arquibancadas. Durante a semana, o famoso torcedor do Ipswich comprou uma pequena fatia do clube, de 1,4%, por um valor não divulgado. Ele será um investidor passivo, sem participar do Conselho de Diretores ou das principais decisões na gestão da equipe.

Com a vitória do Liverpool, o Campeonato Inglês começou com os favoritos fazendo jus às expectativas. Na sexta-feira, o Manchester United abriu a competição com uma vitória apertada sobre o Fulham por 1 a 0, no Old Trafford.

Em campo, o Liverpool esteve sonolento durante todo o primeiro tempo e esbarrou em uma forte marcação do modesto time da Inglaterra, que mostrou armas interessantes em seu retorno à elite do futebol nacional - a última vez havia sido em 2002. O Ipswich foi responsável pelo lance de mais perigo dos primeiros 45 minutos. Alex Tuanzebe recebeu dentro da área e cabeceou por cima do travessão, com muito perigo.

No segundo tempo, o Ipswich chegou a ter um pênalti marcado a seu favor, mas a decisão acabou cancelada após o árbitro consultar o VAR. Precisou tomar um susto para o Liverpool acordar e tomar conta do embate. Aos 14, Diogo Jota recebeu belo passe de Salah e mandou para o fundo das redes.

Quatro minutos depois foi a vez do próprio Salah deixar o seu. O atacante aproveitou a sobra para finalizar com precisão e não dar a menor chance a Walton. O egípcio ainda teve a oportunidade de fazer mais um ao arrematar à queima-roupa do goleiro, que impediu um placar ainda mais elástico.

O Liverpool volta a campo no dia 25 de agosto, domingo, para fazer a sua estreia na temporada ao lado de seus torcedores. No Anfield, recebe o Brentford, às 12h30, pelo horário de Brasília. Já o Ipswich tem outra pedreira pela frente. O desafio é diante do atual campeão Manchester City, no sábado, às 11h, no Etihad Stadium.