Publicado 17/08/2024 20:20

Rio - O relatório da polícia espanhola confirmou o depoimento de Mounir Nasraoui, de 35 anos, pai de Lamine Yamal, de que ele foi foi esfaqueado em uma armadilha após briga com vizinhos na rua. Quatro homens estão detidos, suspeitos do crime. A informação é do jornal espanhol "La Vanguardia".

O pai do atacante do Barcelona, de 17 anos, foi chamado a um estacionamento ao ar livre para "fazer as pazes" após briga na rua. Mounir Nasraoui havia se envolvido horas antes em uma confusão com integrantes de uma família após ele ter sido molhado por uma criança enquanto passava pela calçada.



No entanto, o pai de Yamal foi surpreendido por quatro homens, que chegaram com armas brancas, o cercaram, espancaram e esfaquearam no local. Lamine Yamal disse que um amigo de seu pai apareceu e os agressores foram embora: "Senão, iam matá-lo". O jogador conversou com um dirigente do Barcelona depois de ter visitado Mounir no hospital.



Médicos avaliaram que as facadas por milímetros não atingiram órgãos vitais de Mounir Nasraoui. Após passar a primeira noite na UTI, o pai da estrela do Barça foi avaliado e sem a necessidade de uma operação, recebeu alta.