Marc Bartra e Jessica Goicoechea namoram desde 2021Reprodução / Instagram

Publicado 17/08/2024 19:20

Rio - A modelo Jessica Goicoechea, de 27 anos, causou um rebuliço entre seus seguidores nas redes sociais ao publicar uma foto em que aparece sem nenhuma roupa. A imagem não foi censurada pelo Instagram, porque nenhum órgão sexual da moça ficou à mostra. Porém, a atitude gerou diferentes comentários de seus fãs.

"Ótimo, erótico, fantasticamente encenado. Uma obra-prima da arte fotográfica que desperta desejos" ou "Arte pura, que beleza, meu Deus", foram alguns comentários que aprovaram a atitude de Jessica. Porém, outros comentaram: "O que vão pensar os pais dela" ou "Olha, a postura não é atraente".

Jessica ficou conhecida no meio esportivo pelo relacionamento com o ex-zagueiro do Barcelona, Marc Bartra. Eles namoraram desde o começo de 2021 até mês passado. A modelo e o defensor encerraram o relacionamento de forma cordial.

O relacionamento dos dois também repercutiu bastante, após Jessica expor em uma participação no programa "La Resistencia", da emissora espanhola Movistar, que os dois tinham um acordo que gerava uma pontuação a cada relação sexual.