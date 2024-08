Olaria e Maricá empataram por 1 a 1, neste sábado (17), na Rua Bariri, pelo jogo de ida da final da Série A2 do Carioca - Léo Alves / Maricá FC

Publicado 17/08/2024 16:30

Rio - O campeão da Série A2 do Campeonato Carioca será definido no segundo jogo da final. Olaria e Maricá empataram por 1 a 1, neste sábado (17), na Rua Bariri, pela partida de ida da decisão, e deixaram tudo em aberto para o próximo dia 25, às 14h45 (de Brasília), no Estádio João Saldanha, em Cordeirinho.

Campeão da Taça Santos Dumont, o Maricá ganhou o direito de decidir o título em casa. Após eliminar o Audax na semifinal, o time da região metropolitana do Rio de Janeiro saiu na frente do placar no primeiro tempo, aos 16, com Felipinho, com assistência de Pablo Thomaz.

No segundo tempo, o jogo ficou mais equilibrado. O Olaria buscou tanto o centroavante Macário que chegou ao empate aos 22 minutos, aproveitando a falha do lateral-esquerdo João Victor, do Maricá. O defensor desviou a bola contra a própria meta, acertou o travessão e o rebote sobrou com o camisa 9.

Olaria e Maricá decidem o título no próximo domingo, dia 25, às 14h45, no Estádio João Saldanha, em Cordeirinho, Maricá. O campeão da Série A2 do Campeonato Carioca garante o acesso à elite do estadual mais charmoso do Brasil.