John Textor negocia compra de clube inglêsRoque de Sá / Agência Senado

Publicado 17/08/2024 21:20

Rio - Acionista majoritário do Botafogo, John Textor, avançou nas negociações com o Everton, clube da Inglaterra. O norte-americano tem um compromisso de prioridade com a equipe de Liverpool, porém, uma novidade vem causando uma dúvida no empresário. Acontece que a possibilidade dele comprar uma maior fatia do Crystal Palace, clube que tem 45% das ações, aumentou. Com isso, a situação vem sendo avaliada com cautela por Textor. As informações são do portal "FogãoNet".

O empresário norte-americano sempre teve como plano original aumentar sua fatia no Palace, porém, nunca conseguiu. A situação o levou a procurar outro clube no futebol inglês. Porém, atualmente, a possibilidade de obter controle majoritário da equipe que já tem ações aumentou. Isso acabou por dividir John Textor que tem pelo Crystal Palace uma relação de carinho.



Em relação ao futuro, o empresário terá que decidir se finaliza a operação envolvendo o Everton, clube que obteve uma exclusividade de compra, ou se aguarda a possibilidade em relação Crystal Palace. Se optar pelo clube de Liverpool, Textor terá que vender seus 45% no Palace.



John Textor é CEO de uma holding que administra clubes ao redor do mundo. O norte-americano é acionista majoritário do Lyon, da França, do Botafogo e do RWD Molenbeek. O empresário tem ações minoritárias no Crystal Palace, clube inglês.