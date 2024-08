John Textor negocia compra de clube inglês - Roque de Sá / Agência Senado

Publicado 16/08/2024 08:21

Rio - Em busca de um clube do futebol inglês para ter controle majoritário, o John Textor avançou nas negociações pelo Everton. De acordo com informações da emissora "Sky Sports", o norte-americano recebeu um período de exclusividade para finalizar a compra do clube de Liverpool.

A promessa feita ao acionista majoritário do Botafogo teria sido feita pelo empresário Farhad Moshiri, que administra o Everton. O valor que Textor poderá comprar é de 94,1%. A 777 Partners chegou a ter a mesma prioridade em relação ao clube inglês, mas a negociação acabou sendo encerrada.

John Textor é CEO de uma holding que administra clubes ao redor do mundo. O norte-americano é acionista majoritário do Lyon, da França, do Botafogo e do RWD Molenbeek. O empresário tem ações minoritárias no Crystal Palace, clube inglês.



Em relação ao Palace, Textor terá que vender sua parte para conseguir avançar na compra do Everton. O desejo de administrar de forma majoritária um clube na Inglaterra faz parte do planejamento do empresário norte-americano.