Bruno Arleu de Araújo, árbitro Fifa da Federação do Rio de JaneiroCesar Greco/Palmeiras

Publicado 15/08/2024 23:56

Rio - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a escala de arbitragem para a 23ª rodada do Brasileirão. Grande duelo do fim de semana, na parte alta da tabela brigando por liderança, o clássico entre Botafogo e Flamengo será apitado por Bruno Arleu de Araújo, árbitro Fifa da Federação do Rio de Janeiro.

Bruno Arleu apitou nove jogos do Campeonato Brasileiro em 2024, além de três partidas da Copa do Brasil e uma da Copa Sul-Americana.

Na tabela de classificação, o Botafogo aparece a liderança somando 43 pontos, enquanto o Rubro-Negro, com um jogo a menos, tem 41. A bola rola às 18h30 (de Brasília) do próximo deste domingo (18).

Equipe de arbitragem para Botafogo x Flamengo

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Assistente 1: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ)

Assistente 2: Thiago Henrique Neto (RJ)

Quarto Árbitro: Angleison Marcos Vieira (RO)

VAR: Rodrigo Guarizo do Amaral (SP)