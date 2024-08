Vini Jr é um dos principais jogadores do Real Madrid - Javier Soriano / AFP

Vini Jr é um dos principais jogadores do Real MadridJavier Soriano / AFP

Publicado 15/08/2024 19:37

São Paulo - Ex-jogador da seleção brasileira, Rivaldo comentou a proposta bilionária recebida por Vini Jr vinda do futebol árabe e não vê com bons olhos uma possível ida do camisa 7 do Real Madrid à Liga Saudita neste momento. Para ele, o atacante revelado pelo Flamengo ainda tem condições de brigar em grandes competições e seguir traçando seu caminho clube merengue.

Leia mais: Jornal espanhol defende Vini Jr como Bola de Ouro



"Existe o momento certo para escolher ir à Arábia. Na minha opinião, ele tem que continuar num clube como o Real Madrid. Precisa buscar mais títulos e entrar na história do clube. Só depois é que o pensamento deve ser o de jogar na Arábia Saudita", declarou o ex-atleta em entrevista à 'Betfair'.



Rivaldo, porém, admitiu que o lado financeiro pode pesar. O atacante receberia R$ 6 bilhões por cinco anos de contrato. "Sem dúvida balança, mas ele é um menino novo, tem muita coisa para jogar em competições fortes. Isso vai ajudá-lo a consolidar ainda mais a sua carreira", ponderou. "Existe o momento certo para escolher ir à Arábia. Na minha opinião, ele tem que continuar num clube como o Real Madrid. Precisa buscar mais títulos e entrar na história do clube. Só depois é que o pensamento deve ser o de jogar na Arábia Saudita", declarou o ex-atleta em entrevista à 'Betfair'.Rivaldo, porém, admitiu que o lado financeiro pode pesar. O atacante receberia R$ 6 bilhões por cinco anos de contrato. "Sem dúvida balança, mas ele é um menino novo, tem muita coisa para jogar em competições fortes. Isso vai ajudá-lo a consolidar ainda mais a sua carreira", ponderou.

Leia mais: Vini Jr vê situação saudita com cautela e não fecha portas



Além do alto salário, a ideia dos árabes seria tornar Vini Jr o embaixador da Copa do Mundo de 2034, que será sediada no país. A candidatura ainda não foi oficializada, mas não há outros concorrentes para receber o Mundial daqui a dez anos. Além do alto salário, a ideia dos árabes seria tornar Vini Jr o embaixador da Copa do Mundo de 2034, que será sediada no país. A candidatura ainda não foi oficializada, mas não há outros concorrentes para receber o Mundial daqui a dez anos.

Pelo Real Madrid, na última temporada, o camisa 7 entrou em campo 39 vezes, fez 24 gols e deu nove assistências. Além disso, levantou as taças do Campeonato Espanhol, da Super Taça da Espanha e da Liga dos Campeões - sendo eleito o melhor jogador do torneio.