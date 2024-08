Vini Jr tem contrato com o Real Madrid até junho de 2027 - Divulgação / Real Madrid

Publicado 12/08/2024 09:35 | Atualizado 12/08/2024 12:23

passaria a ter o maior contrato da história e jogaria no Al-Ahli.

O projeto da Arábia Saudita visando à Copa do Mundo de 1934 envolve Vini Jr e pode chegar a um patamar de investimento sem precedentes no futebol e no esporte em geral. Para ter o principal candidato ao prêmio de Bola de ouro da temporada, o fundo de investimentos do país fez uma proposta ao Real Madrid para contratar o brasileiro, quee jogaria no Al-Ahli.

De acordo com o site 'The Athletic', a proposta já foi apresentada e o Real Madrid negocia. Entretanto, não abre mão da multa rescisória de 1 bilhão de euros (cerca de R$ 6 bilhões) pelo jogador que tem contrato até 2027. Ainda assim, os árabes acreditam que podem reduzir esse valor.



Com o objetivo de ter Vini Jr como embaixador da Copa do Mundo de 2034 e do país, a Arábia Saudita vai abrir os cofres. A ideia é que Vini Jr receba no Al-Ahli o maior salário entre todos os esportistas do mundo. Atualmente esse status pertence a um jogador de beisebol, o japonês Shohei Otani, que tem contrato de cinco anos por 700 milhões de dólares (R$ 3,8 bilhões) com o Los Angeles Dodgers.

E a negociação entre Real Madrid e Al-Ahli também renderia a maior venda de todos os tempos no futebol, que atualmente pertence à compra de Neymar pelo PSG junto ao Barcelona, por 222 milhões de euros (R$ 1,3 bilhão na cotação atual).

Diante do alto valor envolvido - estima-se que seria de R$ 6 bilhões por um contrato de cinco anos, segundo o site 'ge' -, Vini Jr ainda não tomou uma decisão final se segue no Real Madrid. Ele aguarda uma proposta oficial para responder.