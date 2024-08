Vini Jr está em pré-temporada com o Real Madrid nos Estados Unidos - Divulgação / Real Madrid

Publicado 06/08/2024 19:09

Em pré-temporada com o Real Madrid nos Estados Unidos, Vini Jr demonstrou ansiedade para começar a jogar com Kylian Mbappé na equipe comandada por Carlo Ancelotti. Em sua apresentação, o francês já havia admitido estar feliz em ter a oportunidade de jogar com o camisa 7

"Vai ser brutal (parceria com Mbappé), espero que possamos fazer grandes coisas. Temos que cuidar dele e fazer o possível para que ele possa se adaptar rápido. Sempre é complicado chegar a outro clube, mas fizemos isso com o Bellingham, que chegou na última temporada e brilhou", declarou Vini Jr entrevista ao canal oficial do Real Madrid.



O brasileiro também tocou no assunto Endrick. O jovem atacante vem vivendo seus primeiros dias como jogador do Real Madrid, sendo titular nos dois jogos disputados pelo clube merengue até aqui nos Estados Unidos.

"É muito jovem, mas está centrado e sabe que pode nos ajudar quando precisarmos", disse.

Enquanto Mbappé ainda não integrou a delegação do Real na América do Norte, Vini Jr realizou seu primeiro jogo após um período de férias. Ele entrou no segundo tempo na derrota por 2 a 1 para o Barcelona, no último sábado (3), e afirmou estar se sentindo muito bem para a nova temporada do futebol europeu.



"Estou muito bem, contente de estar de voltar com toda a equipe, comissão técnica, todo mundo que trabalha conosco. Estamos nos preparando e esperando os jogadores que faltam para que esta temporada seja como a anterior", comentou.