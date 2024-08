Estêvão em ação no treino desta segunda-feira (12) - Cesar Greco / SE Palmeiras

Estêvão em ação no treino desta segunda-feira (12)Cesar Greco / SE Palmeiras

Publicado 12/08/2024 18:44

Adversário do Botafogo nas oitavas de final da Libertadores da América, o Palmeiras pode ter um reforço de peso para o confronto: Estêvão. O atacante treinou com o grupo nesta segunda-feira (12) e tem chances de estar à disposição do técnico Abel Ferreira para a partida da próxima quarta (14).

Ele esteve ausente por duas semanas por um entorse no tornozelo esquerdo, mas, segundo o 'ge', está avançado na transição entre a parte física e técnica. Além do camisa 41, Zé Rafael e Felipe Anderson também podem aparecer entre os relacionados.Por outro lado, o Verdão ainda não contará com o lateral-direito Mayke, que sente dores na panturrilha.Botafogo e Palmeiras medem forças na próxima quarta-feira (14), no Nilton Santos, às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores da América. Na próxima semana, dia 21, entrarão em campo no Allianz Parque para definir a vaga nas quartas.