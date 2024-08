Rossi evidenciou preocupação com decisão da vaga na altitude da Bolívia - Marcelo Cortes / Flamengo

Rio - Goleiro do Flamengo , Rossi projetou o duelo com o Bolívar (BOL), na próxima quinta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), pela ida das quartas de final da Libertadores. Após o empate em 1 a 1 com o Palmeiras, no Maracanã , o argentino ressaltou a importância de fazer um grande jogo no Rio de Janeiro e levar boa vantagem para o confronto de volta, na altitude.

"Nós temos que nos preparar da melhor maneira para fazermos um grande jogo pela Libertadores e uma grande diferença para depois irmos jogar na altitude", declarou o arqueiro.



Entre os jogos diante do Bolívar, o Rubro-Negro enfrentará o Botafogo no Nilton Santos, domingo (18), às 18h30h (de Brasília), em confronto direto na briga pelo topo da tabela do Campeonato Brasileiro.

Rossi, porém, destacou que o foco neste momento precisa ser o torneio continental: "A gente sempre pensa jogo a jogo. Primeiro o jogo da Libertadores e depois o clássico. Temos tempo para pensar e para a preparação".