Varela em treinamento pelo Flamengo no CT Ninho do UrubuMarcelo Cortes / CRF

Publicado 12/08/2024 19:52

Rio - Com lesão no quadril, o uruguaio Guillermo Varela é dúvida no Flamengo para enfrentar o Bolívar (BOL) pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores da América. O lateral-direito ainda está em fase de recuperação e realizou trabalhos com fisioterapeutas nesta segunda-feira (12), de acordo com o jornalista Venê Casagrande.

Sem o uruguaio, Wesley retornou ao time titular e será mantido na posição caso Varela siga impossibilitado de entrar em campo.

O Flamengo medirá forças com o Bolívar mais uma vez nesta edição da Libertadores, visto que estavam no mesmo grupo durante a fase inicial. No Maracanã, o time comandado pelo técnico Tite goleou por 4 a 0. Já na altitude, foi derrotado por 2 a 1.