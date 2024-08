Everton Cebolinha sofreu com lesões nos últimos meses, e agora desfalcará Flamengo por mais tempo - Gilvan de Souza /CRF

Publicado 12/08/2024 14:10

recentes problemas físicos, Everton Cebolinha levou mais um forte baque ao ter a Da alegria por fazer a melhor temporada desde que chegou Flamengo à decepção pelos, Everton Cebolinha levou mais um forte baque ao ter a confirmação de que está fora do restante da temporada . O atacante, que rompeu o tendão de Aquiles do pé esquerdo, no empate em 1 a 1 com o Palmeiras , e passará por cirurgia, não se deixou abater e mandou um recado à torcida rubro-negra.

"Eu voltarei mais FORTE!", escreveu Cebolinha nas redes sociais.



A postagem escolhida pelo atacante também tem um simbolismo. Afinal, incluiu uma foto em preto e branco do momento em que saía do campo de maca, e uma imagem colorida de um leão.



Levado diretamente a um hospital, Everton Cebolinha se machucou logo aos 12 minutos do primeiro tempo. Foi mais uma de uma série de lesões que sofreu nos últimos quatro meses e que atrapalharam a manutenção da boa sequência no Flamengo.

Desde maio, ele sofreu uma lesão na panturrilha direita, precisou sair de dois jogos em função de dores musculares na coxa direita e ainda sofreu com uma lesão no lado direito do quadril. E agora a necessidade de cirurgia com uma recuperação que em geral leva pelo menos seis meses.



Sem sua opção pelo lado esquerdo de ataque do time, o técnico Tite também não poderá contar com Bruno Henrique, que está suspenso para o confronto de quinta-feira (15), às 21h30 no Maracanã, contra o Bolívar, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. O Flamengo também não terá Viña, que sofreu lesão no joelho direito e será avaliado se precisará de cirurgia.