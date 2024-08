Daniella Chavez em ensaio com lingerie - Reprodução / Instagram

Daniella Chavez em ensaio com lingerieReprodução / Instagram

Publicado 12/08/2024 16:00 | Atualizado 12/08/2024 16:00

Rio - Nos últimos dias uma onda de frio invadiu o sul e o sudeste do Brasil abaixando a temperatura em muitas capitais como Rio, São Paulo e Porto Alegre. No entanto, a modelo do OnlyFans, Daniella Chavez, encarou um desafio ainda mais gelado. A beldade realizou um ensaio com uma lingerie transparente no meio de uma geleira.

fotogaleria

"Essa foto está derretendo o meu celular", "Só você para derreter essa neve", "Essa geleira não pode com a sua beleza quente", "Está deslumbrante novamente", foram alguns dos comentários dos seus seguidores no Instagram.



A modelo se tornou famosa em 2015 após ter vivido um affair com Cristiano Ronaldo. Na ocasião, o português tinha um relacionamento com a russa Irina Shayk. Apesar da grande repercussão, Daniella afirmou que não teve um envolvimento mais profundo com CR7.