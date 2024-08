Painel na fachada da CBF em homenagem à Seleção feminina - Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 12/08/2024 15:36

Rio - A Seleção feminina foi homenageada pela CBF com um painel na fachada da sede da entidade, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, pela medalha de prata conquistada na Olimpíada de Paris, no último sábado (10) . Apesar da derrota por 1 a 0 para os Estados Unidos, o resultado marcou o retorno das mulheres brasileiras ao pódio no esporte após 16 anos.

O painel estampa fotos das 22 jogadoras que disputaram a competição e do treinador Arthur Elias. Marta, que se despediu dos Jogos Olímpicos, está no centro, tendo o maior destaque.



Foi a terceira vez que o Brasil terminou o maior evento esportivo do mundo na segunda colocação no futebol feminino. Em Atenas-2004 e Pequim-2008, a Seleção perdeu as decisões para os Estados Unidos, algoz na final em Paris.