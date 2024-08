Adriana Araújo conquistou a primeira medalha olímpica de uma brasileira no boxe, o bronze em Londres-2012 - Reprodução de Instagram

Publicado 12/08/2024 11:05

A primeira medalha olímpica do boxe brasileiro conquistada por uma mulher foi a leilão após a ex-pugilista Adriana Araújo passar por dificuldades financeiras. Mas o bronze da Olimpíada de Londres-2012 voltou a ela de maneira inesperada. O vencedor foi a casa de apostas Superbet, que se mobilizou para devolver o item à dona.



Além do valor pessoal inestimável, a medalha de bronze foi a centésima do Brasil em Olimpíadas. Apesar disso tudo, Adriana Araújo viu a necessidade falar mais alto. Inicialmente, ela usaria o valor obtido do leilão para abrir um restaurante para se sustentar.



Entretanto, após o arremate ter rendido R$ 150 mil, ela pretende abrir a própria academia de boxe, em São Paulo. A mudança, segundo a assessoria da Superbet, foi uma sugestão da casa de apostas, que vai apoiar a ex-atleta com ao oferecer mentorias em gestão.



"Estou muito animada com tudo que aconteceu na minha vida nos últimos dias. Apesar da falta de apoio durante minha jornada esportiva, continuei lutando e, para minha surpresa com a iniciativa da Superbet, pude conquistar minha medalha duas vezes e ainda ter a oportunidade de inaugurar meu próprio estúdio de boxe", contou a ex-atleta de 42 anos.



A infraestrutura do novo espaço de boxe será dedicada à realização de aulas e palestras, contando com a experiência da Adriana para formar novos atletas e estreitar a relação com os amantes do boxe.