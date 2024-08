A boxeadora Imane Khelif se viu sob ataques de que seria homem e COI desmentiu falsa informação - Mohd Rasfan / AFP

A boxeadora Imane Khelif se viu sob ataques de que seria homem e COI desmentiu falsa informação Mohd Rasfan / AFP

Publicado 12/08/2024 10:11

Alvo de uma das maiores polêmicas da Olimpíada de Paris , a boxeadora Imane Khelif acionou a Justiça, ainda em solo francês, para se defender dos ataques virtuais que recebeu nos últimos dias. A atleta, que veio a conquistar a medalha de ouro na categoria até 66kg , foi atacada após a divulgação de fake news que questionavam seu gênero.

A reclamação formal foi feita numa unidade especial do Ministério Público francês, direcionado a combater ataques de ódio online. O advogado da boxeadora, Nabil Boudi, alegou que a atleta foi alvo de um "grave assédio cibernético". Em comunicado, ele descreveu o caso como uma "campanha misógina, racista e sexista" contra a atleta da Argélia.



Agora aos promotores franceses vão decidir se abrem uma investigação para apurar o caso. Nestes casos, a queixa da boxeadora não aponta um suposto culpado pelos ataques, mas deixa para os investigadores determinarem quem pode ser responsabilizado.



A polêmica de gênero



Khelif se tornou alvo de ataques online após sua primeira luta em Paris-2024. O confronto terminou antes do esperado porque a adversária, a italiana Angela Carini, desistiu ainda nos primeiros segundos após sofrer um golpe no rosto. Mais tarde ela veio a explicar que tinha uma lesão no nariz e que o primeiro soco aumentou as dores, inviabilizando a sequência da luta.



A rápida desistência abriu porta para falsas alegações de que Khelif era transgênero. A fake news teve como combustível um teste de gênero que a argelina e uma outra boxeadora fizeram no Mundial de Boxe de 2023.



Na ocasião, elas foram reprovadas pela Associação Internacional de Boxe (IBA, na sigla em inglês). A entidade está envolvida em diversas polêmicas e já havia sido descredenciada pelo Comitê Olímpico Internacional (COI), que rejeitou a credibilidade dos testes.

Antes da queixa formal de Khelif na Justiça, Kirsty Burrows, autoridade responsável pela unidade de proteção e saúde mental do COI, já havia apresentado uma reclamação às autoridades francesas dizendo que recebeu ameaças de morte e assédio online após uma entrevista coletiva em Paris na qual ela falou em defesa de Khelif.



A promotoria de Paris afirmou que recebeu a queixa de Burrows no dia 4 e que agentes da Unidade Nacional de Luta contra o Ódio Online estão investigando as supostas ofensas, incluindo ameaças de morte, provocações públicas com o objetivo de atacar uma pessoa e cyberbullying.



Pela lei francesa, os crimes, se comprovados, acarretam penas de prisão que variam de dois a cinco anos e multas que variam de 30 mil a 45 mil euros (de R$ 180 mil a R$ 270 mil).



Em meio aos ataques, Khelif não perdeu a concentração durante a Olimpíada e conquistou a medalha de ouro, se tornando heroína na Argélia. No domingo, na cerimônia de encerramento dos Jogos, ela foi porta-bandeira do seu país.