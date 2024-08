Tom Cruise faz rapel em encerramento dos Jogos de Paris - Reprodução de vídeo

Publicado 12/08/2024 09:21 | Atualizado 12/08/2024 09:28

Rio - O ator Tom Cruise, de 62 anos, reviveu seus papéis nos filmes da franquia "Missão Impossível" e desceu de rapel durante a cerimônia de encerramento das Olímpiadas de Paris 2024, na França, neste domingo (11). Ele foi um dos representantes dos Estados Unidos, próximo país a sediar os jogos, em Los Angeles 2028.

The entire Tom Cruise mega stunt show at the Olympics closing ceremony, with music and German TV commentary.

EPIC ‼️ MAGICAL ‼️ Just Tom…#TomCruise @TomCruise #OlympicGames #Paris2024 pic.twitter.com/7vggL9NT1W — Tom Cruise Updates (@tomcupdates) August 12, 2024

Tom iniciou a cerimônia pulando do alto do Stade de France. Após chegar ao solo e cumprimentar o público, ele foi ao encontro da ginasta Simone Biles e de Karen Bass, prefeita de Los Angeles. Em seguida, pegou a bandeira olímpica e saiu de moto pela cidade.

No telão, foi mostrado um vídeo, previamente gravado, do ator em cima de duas rodas enquanto acelerava pelas ruas parisienses. A trilha sonora que embalou o momento foi "By The Way", do Red Hot Chili Peppers. A banda de rock, que nasceu na Califórnia, tem muita referência da cidade que sediará as próximas olimpíadas. Na filmagem, o ator só desacelerou quando chegou ao seu destino, um avião.

Quando a aeronave ganhou altitude, Tom pulou de paraquedas, saiu correndo e entregou a bandeira para uma atleta de ciclismo. Em seguida, ele apareceu ao lado do famoso letreiro de Hollywood, personalizado com as cores dos arcos olímpicos.

A estrela de cinema compartilhou no Twitter, antigo X, uma foto do alto do estádio da capital francesa. "Obrigado, Paris! Agora, é partir para Los Angeles”, escreveu o artista na legenda da publicação.

A performance repercutiu e dividiu opiniões entre os internautas. "A melhor parte das Olimpíadas foi o Tom Cruise", opinou uma usuária do X. "Honestamente? A apresentação que o Brasil fez na cerimônia de encerramento em Londres para receber a Rio 2016 massacra essa chatice com Tom Cruise e clipe em praia que Los Angeles fez. Nossa cultura é muito f*d*, nosso país é muito f*d*. Viva o Brasil", expressou outra pessoa.