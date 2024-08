Simone Biles conquistou três mealhas de ouro e uma de prata para os EUA - Lionel Bonaventure/AFP

Publicado 11/08/2024 15:13

França - Os Estados Unidos confirmaram mais uma vez o posto de delegação mais vitoriosa dos Jogos Olímpicos. Pela 19ª vez na história, sendo a quarta edição consecutiva, terminaram em primeiro no quadro de medalhas na edição de 2024, realizada em Paris, na França. O topo do quadro de medalhas veio com a vitória no basquete feminino sobre as anfitriãs neste domingo (11). O Brasil, por sua vez, terminou na 20ª colocação, conquistando três ouros, sete pratas e dez bronzes.

No quadro geral, os estadunidenses empataram com a China no número de medalhas de ouro (40), mas sobraram nas outras duas posições de pódio, com 44 pratas e 42 bronzes. Ao todo, foram 126 medalhas conquistadas em Paris pela delegação.

A China ficou na segunda colocação com 40 ouros, com 27 pratas e 24 bronzes, somando 91 medalhas. Fechou o pódio do quadro de medalhas da Olimpíada de Paris o Japão, com 45 medalhas, sendo 20 de ouro, 12 de prata e 13 de bronze.