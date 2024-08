Duda, à esquerda, e Ana Patrícia, à direita, são campeãs olímpicas - Jeff Pachoud / AFP

Publicado 11/08/2024 12:56 | Atualizado 11/08/2024 12:57

França - O Brasil terminou a Olimpíada de Paris com três medalhas de ouro, sendo todas conquistadas por mulheres. Para Ana Patrícia e Duda, que se tornaram campeãs olímpicas no vôlei de praia na última sexta (9) , o feito "mostra o poder" feminino.

"É uma honra. A gente sabe das lutas e das dificuldades. Ser mulher já um desafio. Ser mulher negra então, fica ainda mais difícil. Aqui é um espaço gigantesco para falar sobre as nossas lutas e também para mostrar as nossas conquistas. Das mulheres e também das mulheres negras", comentou Ana Patrícia em entrevista coletiva neste domingo, em Paris.

"Mostra o poder que a gente tem. A gente fica muito orgulhosa do poder das mulheres, ser o que a gente quiser. A busca por igualdade ficou evidente nessa Olimpíada, cada vez mais mostrando nossa capacidade e superando limites", completou Duda.

Uma das curiosidades referentes à dupla brasileira foi o fato delas terem jogado a competição de vôlei de praia de shorts, enquanto grande parte de suas adversárias estavam atuando nas areias de biquini. Segundo Duda, a escolha foi para se sentir confortável.

"Glória, graças a Deus vencemos. Imagina estar na quadra, jogando e ter que jogar do jeito que as pessoas pedem e acham que é melhor. Depois dessa mudança a gente joga como se sentir confortável: de shorts, talvez de biquini. Ter o poder de escolher o que quiser e se sentir confortável poderia ter acontecido tantos anos atrás, nem deveria ser pauta. A escolha de jogar de shorts foi por esse conforto, gostamos de jogar assim", disse.

Foi a primeira vez que uma dupla brasileira ganhou o ouro no vôlei de praia feminino desde a Olimpíada de Atlanta, nos Estados Unidos, em 1996. Na ocasião, Jackie Silva e Sandra Pires ficaram no lugar mais alto do pódio na estreia da modalidade nos Jogos daquele ano.