Duda, à esquerda, e Ana Patrícia, à direita, conquistaram a 18ª medalha do Brasil nos Jogos de ParisCarl de Souza / AFP

Publicado 10/08/2024 08:47 | Atualizado 10/08/2024 08:53

Paris - Ana Patrícia e Duda revelaram algumas superstições que tiveram durante a campanha para conquistar a medalha de ouro nos Jogos de Paris. Na última sexta (10), a dupla brasileira derrotou as canadenses Brandie e Melissa por 2 sets a 1 , parciais de 26/24, 12/21 e 15/10, para se tornarem campeãs olímpicas no vôlei de praia.

"Um é bem perceptível: o top. Top, short, biquíni, top de cima, é o mesmo desde a estreia", contou Ana Patrícia.



"Ajeitávamos a nossa cama, quando saíamos, olhávamos para a roupa de pódio. Eu não era muito não (supersticiosa), mas virei nessa Olimpíada e deu certo. Agora lascou, né? Vou ser para o resto da vida", brincou Duda.



Foi a primeira vez que uma dupla brasileira ganhou o ouro no vôlei de praia feminino desde a Olimpíada de Atlanta, nos Estados Unidos, em 1996. Na ocasião, Jackie Silva e Sandra Pires ficaram no lugar mais alto do pódio na estreia da modalidade nos Jogos daquele ano.