Alison dos Santos voltou a conquistar o bronze nos 400m com barreiras na OlimpíadaAndrej Isakovic / AFP

Publicado 10/08/2024 08:16

"Eu bati feio na última barreira. Faço com 13 passadas, uma quantidade confortável de passadas, mas acabei chegando muito perto da barreira. Meu joelho tá inchado, tá doendo, mas é a vida. Nessa batida eu perdi um pouco de velocidade, aquela coisinha pequenininha que foi a diferença entre o bronze e a prata. Mas estou no pódio e feliz com o resultado", afirmou Piu em entrevista à TV Globo.



Com o segundo bronze conquistado, Alison dos Santos viu os mesmos adversários que ficaram à sua frente em Tóquio-2020 voltarem a superá-lo. Foi a única vez na Olimpíada de Paris que um pódio teve os mesmos atletas da edição anterior. A diferença é que o americano Rai Benjamin, desta vez, venceu Warholm.



"Foi o mesmo pódio porque o que estamos fazendo com essa prova é surreal, elevando o nível dos 400m com barreira de tal maneira que os três eram favoritos a ganhar o ouro. A conversa agora é saber quem vai ficar com o ouro, a prata e o bronze", analisou.



Para Piu, os três voltarão a ser favoritos na Olimpíada de Los Angeles-2028



"Eu acho que não vai muito diferente. Vai ser a gente de novo brigando por essa medalha. Obviamente terão os atletas novos que estão chegando, além dos mais velhos que também estão correndo muito bem. Só que a gente se acostumou a estar nesse lugar, a dividir o pódio. Ter essa 'rivalidade' é muito bom para a nossa prova", completou.