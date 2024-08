Alison dos Santos foi bronze nos 400m com barreiras - Martin Bernetti / AFP

Publicado 09/08/2024 16:50 | Atualizado 09/08/2024 17:07

França - Alison dos Santos conseguiu deixar para trás o desempenho ruim nas classificatórias e conquistou a medalha de bronze nos 400m com barreiras, na tarde desta sexta-feira (9), na Olimpíada de Paris. O brasileiro fez o tempo de 47.26s e ficou atrás apenas do americano Rai Benjamin, que levou o ouro com 46.46s, e do norueguês Karsten Warholm, prata com 47.06s.

Piu conseguiu fazer uma boa prova, sem derrubar nenhuma das barreiras. Na reta final, o brasileiro tentou um arranca final para buscar a prata, mas não conseguiu ter fôlego para superar o norueguês.

A medalha conquistada por Alison é a segunda dele nesta prova. Em Tóquio, o brasileiro ficou com o bronze e foi ao pódio olímpico pela primeira vez na carreira.

Alisson é o segundo brasileiro do atletismo a conseguir subir ao pódio em Paris. Antes dele, Caio Bonfim ficou com a prata na marcha atlética.