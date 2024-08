A delegação do Time Brasil durante o desfile em Paris - Steph Chambers / POOL / AFP

Publicado 09/08/2024 22:54

França - O Brasil terminará uma Olimpíada com as medalhas de ouro conquistas somente por mulheres pela primeira vez. Os homens do Time já não têm mais chances de subirem ao lugar mais alto do pódio.

Beatriz Souza conquistou primeira medalha de ouro do Brasil nos Jogos de Paris AFP

Nas categorias masculinas, o Brasil levou a prata com Willian Lima (judô), Caio Bonfim (marcha atlética) e Isaquias Queiroz (canoagem velocidade). Já Gabriel Medina (surfe), Augusto Akio (skate park), Edival Pontes, o Netinho (taekwondo), e Alison dos Santos, o Piu (atletismo) levaram o bronze para casa.

Rebeca Andrade faturou medalha de ouro no solo AFP

Duda e Ana Patrícia, emocionadas, durante a execução do hino brasileiro Carl de Souza / AFP

O Time, aliás, ainda tem mais chances de ouro nos Jogos. Neste sábado, 10 , o Brasil pode subir ao lugar mais alto do pódio na canoagem velocidade, no levantamento de peso e no futebol feminino.