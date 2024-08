Ana Patrícia comemora a medalha de ouro junto com a torcida brasileira - Jeff PACHOUD / AFP

Ana Patrícia comemora a medalha de ouro junto com a torcida brasileiraJeff PACHOUD / AFP

A dupla formada por Ana Patrícia e Duda venceu as canadenses Brandie e Melissa por 2 sets a 1 no vôlei de praia e conquistou a medalha de ouro para o Brasil nesta sexta-feira (9). Esta foi a terceira vez nos Jogos de Paris-2024 que atletas brasileiros subiram no lugar mais alto do pódio, e os torcedores expressaram toda a euforia nas redes sociais.

"Rainhas! Jogaram muito nas olimpíadas. 7 jogos, 7 vitórias, apenas 2 sets perdidos", levantou um usuário. "Que jogo, elas mereceram muito", comemorou uma pessoa. "Merecido! Elas são demais", celebrou um terceiro.

Torcedores também lembraram que todas as três medalhas de ouro do Brasil nas Olimpíadas foram conquistadas por mulheres. Além de Ana Patrícia e Duda, Beatriz Souza, no judô, e Rebeca Andrade, na ginástica artística, também alcançaram a glória.

