Ana Patrícia e Duda conquistaram o ouro para o Brasil no vôlei de praia - Carl de Souza/AFP

Publicado 09/08/2024 19:33

França - O Brasil viveu, nesta sexta-feira (9), seu dia mais vitorioso na Olimpíada de Paris. Próximo do fim dos Jogos, o país garantiu mais três medalhas para sua coleção:, com Ana Patrícia e Duda,, com Isaquias Queiroz, e, com Alison dos Santos, o Piu.