Amanda Schott representou o Brasil no levantamento de peso - Gaspar Nóbrega/COB

Publicado 09/08/2024 16:57

França - Amanda Schott não conseguiu entrar na briga por medalha no levantamento de peso, na categoria até 71kg. A brasileira somou 229kg em suas performances no arranco e no arremesso e terminou na oitava posição.

Na primeira fase da disputa, a do arranco, Amanda conseguiu levantar o peso em todas as suas três tentativas. A pontuação mais alta foi de 106kg, que fez a brasileira terminar a etapa em sétimo lugar.

No arremesso, a atleta brasileira errou sua primeira tentativa com 117kg. Porém, diante do desempenho das competidores, arriscou para 123kg na segunda e, com muita força, conseguiu fazer o levantamento. No fim, buscou 131 kg, mas falhou e terminou longe do pódio.