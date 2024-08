Kauli Vaast, do Time França, surfa no rio Sena - Franck Fife / AFP

Publicado 09/08/2024 16:00

França - Nesta sexta-feira, 9, o francês Kauli Vaast surfou no rio Sena para celebrar o ouro olímpico conquistado nos Jogos de 2024 . Ele, inclusive, foi para água junto com a medalha.

"Quem nunca sonhou em surfar no Sena, bem aos pés da Torre Eiffel? Eu sei que sim. Do Taiti a Paris, tenho orgulho e honra em trazer o surfe de volta ao coração da capital. Um grande obrigado a todos pelo seu apoio. Sem você, eu não teria chegado até aqui", escreveu Kauli Vaast, em publicação no Instagram.

Vaast, que nasceu no Tati, foi campeão na última segunda-feira, dia 5 de agosto, ao superar o australiano Jack Robinson. Ele teve 17.67 de nota total contra 7.83 do adversário.

O surfe, aliás, aconteceu em Teahupo'o, no Taiti. As provas começaram no dia 27 de julho e só terminaram nesta semana por causa da condição do mar.