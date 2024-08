Isaquias Queiroz terminou em segundo lugar no C1 1000m em Paris - AFP

Publicado 09/08/2024 15:45

Rio - A medalha de prata conquistada por Isaquias Queiroz no C1 1000m na Olimpíada de Paris movimentou as redes sociais nesta sexta-feira (9). Com cinco pódios em sua carreira, o canoísta foi o assunto mais comentado do X (antigo Twitter) por ter se tornado o segundo maior medalhista olímpico da história do Brasil . A maioria das mensagens, inclusive, era de flamenguistas, que celebravam o fato dos atletas com mais conquistas treinarem no clube.

Após terminar em segundo lugar, atrás apenas do checo Martin Fuksa, que faturou o ouro com direito a novo recorde olímpico, Isaquias iguala o número de medalhas de lendas como os velejadores Torben Grael e Robert Scheidt. Além da Prata em Paris, o canoísta faturou duas pratas e um bronze no Rio-206 e um terceiro lugar em Londres-2020.

A maior medalhista olímpica do país é Rebeca Andrade, que depois de fazer história em Paris com o ouro inédito no Solo , soma seis pódios em sua carreira. Além de ser campeão no Solo, a ginasta faturou mais três medalhas na edição de 2024, duas pratas no Salto e individual geral e um bronze por equipes.

"Rebeca Andrade (6) e Isaquias Queiroz (5) são os maiores medalhistas olímpicos brasileiros da história. Sabe o que eles têm em comum?", celebrou um torcedor do Flamengo em sua conta no X (antigo Twitter).

