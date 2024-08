Imane Khelif, pugilista argelina alvo de polêmica no boxe dos Jogos Olímpicos - AFP

Publicado 09/08/2024 15:38

Fraança - O presidente do Comitê Olímpico Internacioal (COI), Thomas Bach, saiu em defesa da argelina Imane Khelif e da taiwanesa Lin Yu-ting, finalistas do boxe nos Jogos Olímpicos de Paris e alvos de questionamentos sobre gênero.

Em entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira (9), Bach criticou a Associação Internacional de Boxe (IBA) com seus testes de gênero, e considerou justa as participações das duas pugilistas na edição do evento esportivo.

"Essa não é uma questão de inclusão, é de justiça. Mulheres têm o direito de participar em competições femininas. Vi uma transcrição da entrevista coletiva dessa organização e não estava claro nem que teste foi feito nem que resultados foram produzidos. Não é mais tão fácil que XX e XY seja a clara distinção entre homem e mulher, isso cientificamente não é mais verdade. Portanto, elas duas são mulheres e têm o direito de participar de competições femininas", declarou,

Lin e Khelif foram desclassificadas do Mundial de boxe em 2023, competição organizada pela Associação Internacional de Boxe (IBA), após reprovarem nos testes de gênero. A IBA foi desfiliada pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) e não organiza mais o torneio olímpico de boxe, o que levanta até a possibilidade de exclusão dos Jogos Olímpicos.