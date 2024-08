Alexia Putellas perde pênalti no último minuto e Espanha fica sem o bronze nos Jogos de Paris - AFP

Publicado 09/08/2024 14:33

Rio - Depois de ser goleada pelo Brasil na semifinal do futebol feminino , a Espanha foi derrotada pela Alemanha por 1 a 0 na disputa pela medalha de bronze, nesta sexta-feira (9), em Lyon, e ficou fora do pódio dos Jogos de Paris. Nas redes sociais, brasileiros fizeram diversos memes para comemorar o revés da seleção espanhola, que era considerada a favorita para conquistar o ouro.

Após a derrota por 4 a 2 na semifinal, na última terça-feira (6), que colocou a Seleção feminina de volta a uma final olímpica depois de 16 anos, a atacante da Espanha Jenni Hermoso menosprezou o país ao dizer que o Brasil "não joga futebol". Apesar de ter se retratado, os brasileiros não perdoaram a jogadora e comemoraram a derrota espanhola.

"E a Espanha, vai falar que as alemãs não sabem jogar futebol ou só falam isso para o pessoal de país latino-americano?", criticou uma internauta no X (antigo Twitter). "Espanha perdeu o bronze no futebol feminino = mais um ouro para o Brasil", brincou outra usuária.

No último minuto da partida que definiu o terceiro lugar, a seleção espanhola teve uma grande oportunidade de empatar, mas não soube aproveitar. Isso porque a atacante Alexia Putellas, duas vezes eleita a melhor do mundo, teve sua cobrança de pênalti defendida pela goleira Berger, que foi a heroína da Alemanha na partida ao fazer grandes defesas.

"E na disputa pelo bronze no futebol feminino teve pênalti pra Espanha no último minuto. Alexia Putellas perdeu e a Alemanha ficou com o bronze. É Jenni Hermoso, sua seleção é tão boa que nem o bronze ganhou", escreveu um internauta.

Em uma outra publicação, sobrou críticas até para a arbitragem dos Jogos: "Espanha tinha a melhor seleção do mundo, atual campeã da Copa do Mundo, melhor jogadora do mundo, ex-melhor jogadora do mundo e a arbitragem. Nem assim conseguiu ir pro pódio olímpico."

Confira os memes:

