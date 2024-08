Rafaela Silva garantiu o bronze para o Brasil na disputa por equipes do judô - Jack Guez / AFP

Publicado 09/08/2024 11:53

Paris - Rafaela Silva precisou superar as dores para disputar a medalha de bronze por equipe. Em entrevista ao programa "Ça Va", na última quinta-feira (8), a judoca brasileira revelou que lutou no sacrifício após sofrer uma pancada no joelho diante da sul-coreana Mimi Huh e usou as dores como motivação para subir ao pódio nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

"Os treinadores estavam bem preocupados, porque durante a primeira semifinal, na primeira entrada da coreana, ela deitou no meu joelho com um golpe. Fazíamos alguns exercícios para manter o corpo ativou e não consegui treinar com a equipe naquela semana. Falei para o sensei: "Uma perna só, mas eu vou. Pode me colocar". Eu queria essa medalha, trabalhei tanto, sabia o quanto todo mundo batalhou", disse.

O Brasil conquistou a medalha por equipes pela primeira vez na história. Rafaela Silva foi responsável pela vitória no desempate que garantiu o bronze inédito para o país. Já no individual, a judoca ficou sem medalha após a derrota na semifinal para a sul-coreana Mimi Huh e para a japonesa Haruka Funakubo na disputa pelo bronze.