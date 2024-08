Giulia Penalber venceu alemã na repescagem - Luiza Moraes/COB

Giulia Penalber venceu alemã na repescagem Luiza Moraes/COB

Publicado 09/08/2024 09:45

Rio - Presente na disputa do bronze na categoria até 57 kg na luta olímpica, Giullia Penalber, de 32 anos, já conseguiu entrar para a história da luta olímpica brasileira. A carioca é a primeira a ter uma possibilidade de medalha para o Brasil na modalidade e fez a projeção da disputa que irá acontecer nesta sexta-feira.

"Fiquei feliz com essa vitória porque me levou para a disputa da medalha de bronze. O wrestling nunca tinha disputado uma medalha nos Jogos Olímpicos, então estou muito feliz de poder estar representando todo mundo da modalidade aqui. Foco total no bronze. Hoje é um novo dia, uma nova Giullia, vou dar o meu melhor e me divertir", afirmou em entrevista ao COB.



A brasileira irá encarar na disputa pelo bronze a atleta chinesa Hong Kexin, de apenas 21 anos. A luta entre as duas está programada para às 15h25 (de Brasília), nesta sexta-feira.

“É uma atleta muito dura, técnica e rápida. Não tive um saldo positivo com ela nos últimos confrontos, mas hoje é um novo dia. Estamos nos Jogos Olímpicos e isso não conta nada do que veio antes. Existe uma magia diferente. Acredito nessa magia e vou com uma estratégia diferente para neutralizá-la da melhor forma que puder e apresentar a melhor Giullia que tiver para poder ganhar essa medalha", comentou.