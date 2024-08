Ana Marcela Cunha terminou em quarto lugar na maratona aquática dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 - AFP

Publicado 09/08/2024 08:35

Paris - Medalhista de ouro na maratona aquática em Tóquio 2021, Ana Marcela Cunha ficou de fora do pódio nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. A atleta brasileira, de 32 anos, terminou a prova no Rio Sena em quarto lugar, e deixou o futuro em aberto para a próxima Olimpíada, que será disputada em Los Angeles, nos Estados Unidos, em 2028.

"Não prometo nada para Los Angeles. Tenho que olhar para frente, virar uma página e ver como vai ser. Minha bagagem é muito grande e vou ver o que fazer. Cheguei no meu limite, não estava mais feliz, mas tenho uma família que me apoia e sempre acreditou em mim. Somos seres humanos e chega uma hora que a gente cansa", disse.

Após conquistar a medalha de ouro em Tóquio, Ana Marcela Cunha ainda foi bronze no Mundial de maratona aquática, em Budapeste, em 2022. No ciclo olímpico, ela foi ouro no Mundial de 5km e 25km, também na capital da Hungria. No ano passado, foi prata nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, pouco após romper com o treinador Fernando Possenti.