Giullia Penalber vai disputar medalha de bronze na luta livre nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 - AFP

Publicado 09/08/2024 06:24 | Atualizado 09/08/2024 06:49

Paris - Giullia Penalber vai disputar medalha nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. A lutadora brasileira, de 32 anos, venceu a alemã Sandra Paruszewski por 2 a 0, nesta sexta-feira (9), na Arena Campo de Marte, e disputará o bronze. A adversária por uma vaga na pódio será a chinesa Kexin Hong.

A lutadora brasileira comandou as ações desde o início do combate. O primeiro round foi mais equilibrado, mas Giullia Penalber venceu pela parcial de 1 a 0 devido a uma punição por falta de combatividade da alemã. Já no segundo round, ela encaixou golpes, venceu por 7 a 0 e garantiu a vitória pelo placar geral de 2 a 0.

Giullia Penalber foi medalhista de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Santiago em 2023. A lutadora é irmã de Victor Penalber, que disputou a Olimpíada do Rio de 2016, e participa dos Jogos Olímpicos pela segunda vez na carreira. Em Tóquio 2021, não subiu ao pódio.