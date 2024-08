Henrique Marques enfrentou o jordaniano Saleh Elsharabaty na categoria até 80kg do taekwondo - AFP

Publicado 09/08/2024 05:29 | Atualizado 09/08/2024 05:32

Paris - Henrique Marques estreou em grande estilo na categoria até 80kg do taekwondo nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. O brasileiro derrotou o jordaniano Saleh Elsharabaty, medalhista de prata em Tóquio 2021, por 2 a 0, nesta sexta-feira (9), no Grand Palais, e avançou às quartas de final. Ele enfrentará o sul-coreano Geonwoo Seo na próxima fase.

O brasileiro começou na frente do combate após Saleh Elsharabaty receber uma punição. O jordaniano chegou a protestar sobre um possível golpe na cabeça, mas foi rejeitado após a revisão no vídeo. Henrique Marques ampliou a vantagem após encaixar um golpe no tronco e forçar mais uma punição ao adversário. Na reta final, recebeu uma punição, mas venceu o primeiro round por 4 a 1.

O jordaniano reagiu no segundo round. Henrique Marques começou recebendo uma punição, mas buscou golpes para tentar reverter a situação. Saleh Elsharabaty acumulou golpes no tronco, incluindo um com giro, e chegou a abrir 11 a 2. O brasileiro, no entanto, conseguiu forçar cinco punições do adversário na reta final e garantiu a vitória devido a desclassificação.

Henrique Marques precisou superar uma arritmia cardíaca para chegar nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Há um ano, o atleta brasileiro passou por uma cirurgia arriscada para corrigir o problema no coração e ficou afastado por meses. Ele retornou as atividades em dezembro do ano passado, quando deu a volta por cima e assegurou a classificação para a competição.