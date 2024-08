Brasil ficou em sexto lugar na segunda bateria do revezamento 4x400m masculino - AFP

Publicado 09/08/2024 06:46

Paris - O Brasil foi eliminado da disputa do revezamento 4x400m masculino nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Apesar de anotar o melhor tempo da temporada, a equipe brasileira terminou a prova em sexto na segunda bateria com a marca de 3min00s95, nesta sexta-feira (9), no Stade de France, e se despediu da competição olímpica.

Lucas Carvalho, Lucas Vilar e Douglas Mendes correram na faixa dos 45s cada, mantendo o Brasil entre sexto e oitavo. Matheus Lima foi o único que conseguiu chegar na marca dos 44s, percorrendo 400 metros em 44s70 e deixando a equipe em sexto lugar. Foi o melhor tempo do país no revezamento 4x400m nesta temporada.

A França venceu a bateria com o tempo de 2min59s53. Além dos anfitriões, Nigéria e Bélgica também se classificaram para a próxima fase. Já na primeira bateria, as vagas ficaram com Botswana, Grã-Bretanha e Estados Unidos, além de Japão e Zâmbia que foram os dois mais rápidos sem a classificação direta pelas baterias.