Rebeca Andrade e Simone Biles se abraçam durante os Jogos Olímpicos de Paris 2024 - AFP

Publicado 09/08/2024 05:52

Paris - Derrotar a americana Simone Biles, considerada uma das melhores ginastas de todos os tempos, não foi o maior desafio da vida de Rebeca Andrade. Para chegar ao topo da ginástica artística, a atleta precisou superar três cirurgias no joelho. Em entrevista ao canal "NBC", dos Estados Unidos, a multicampeã exaltou a volta por cima da brasileira.

"A ginástica é um esporte muito difícil. A Rebeca Andrade sofreu três rupturas do ligamento cruzado colateral no joelho. Ver ela voltar e ganhar uma medalha de ouro é simplesmente fenomenal", disse Simone Biles, que conquistou a medalha de ouro no individual geral, salto e por equipes nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

A ginasta brasileira passou por três cirurgias de rupturas do ligamento cruzado colateral no joelho. Em 2015, a primeira tirou dos Jogos Pan-Americanos de Toronto, no Canadá. Depois, durante o Mundial de ginástica artística, em 2017. Já a última aconteceu em 2020, um ano antes da Olimpíada de Tóquio, que foi realizada em 2021 por causa da pandemia.

Rebeca Andrade conquistou quatro medalhas em Paris, sendo um ouro no solo, duas pratas no individual geral e no salto, além de um bronze por equipes. Ela se tornou a maior medalhista olímpica da história do Brasil. O ouro no solo também decretou a única derrota de Simone Biles no aparelho que ela mais dominou na carreira.