Isaquias Queiroz se classificou para a finalAFP

Publicado 09/08/2024 06:39 | Atualizado 09/08/2024 06:40

França - O brasileiro Isaquias Queiroz, de 30 anos, está na final do C1 1.000m, na canoagem velocidade. Ele terminou a sua bateria na segunda colocação, praticamente lado a lado do alemão Sebastian Brendel, e irá defender sua medalha de ouro ainda nesta sexta-feira.

O brasileiro concluiu sua prova com 3 minutos, 44 segundos e 80 centésimos, apenas dois centésimos, atrás do alemão que ganhou a prova. Os três primeiros garantem vaga automaticamente na final do C1.1000m.



Isaquias Queiroz começou em um ritmo um pouco mais lento e brigava pela quarta posição. Porém, na reta final, o brasileiro acelerou e por pouco não venceu a prova. Atual campeão olímpico do C1. 1000m, ele irá lutar por mais uma medalha olímpica.