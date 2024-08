Ravena Hanniely explorou aplicativo em Paris - Reprodução / Instagram

Ravena Hanniely explorou aplicativo em ParisReprodução / Instagram

Publicado 09/08/2024 08:00

Rio - A musa dos Jogos Olímpicos, Ravena Hanniely, de 23 anos, contou que recebeu uma proposta inusitada de um seguidor. Ele ofereceu cerca de 50 mil dólares (algo em torno de R$ 277,38 mil) para que ela aceitasse vender seus óvulos.

"Recebi uma oferta para vender meus óvulos porque, segundo o possível comprador, meu biotipo é o que ele considera perfeito. Ele falou: "Desculpe se estou sendo inconveniente, mas avaliei vários perfis e o seu biotipo seria perfeito para o meu filho"", disse.



A brasileira foi sincera em sua resposta ao seguidor: "Obrigada pelos nobres elogios! Mas se você me acompanha, você deveria saber que eu já fiz alguns procedimentos estéticos. Eu recentemente fiz uma rinoplastia para melhorar a aparência do meu do meu perfil", contou.

Apesar da resposta de Ravena Hanniely, o seguidor continuou interessado na situação. "Isso não é um problema! Eu ainda acho você muito bonita. Você tem olhos claros, cabelo loiro e pele clara. Acredito que os seus óvulos são perfeitos para a fertilização", finalizou.